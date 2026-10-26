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26.10.2026 06:31:29
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 46,00 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered einen Gewinn von 39,00 IDR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1 326,21 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 322,36 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 0,29 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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