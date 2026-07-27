PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 44,00 IDR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 44,00 IDR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,85 Prozent auf 1 296,51 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 307,69 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at