|
27.07.2026 06:31:29
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 44,00 IDR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 44,00 IDR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,85 Prozent auf 1 296,51 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 307,69 Milliarden IDR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.