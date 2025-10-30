PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 39,00 IDR gegenüber 28,36 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered 1 322,36 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 330,67 Milliarden IDR umgesetzt worden.

