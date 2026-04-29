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29.04.2026 06:31:29
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,00 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,00 IDR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1 299,41 Milliarden IDR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1 248,30 Milliarden IDR.
Redaktion finanzen.at
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