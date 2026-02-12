PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,00 IDR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,03 Prozent auf 1 295,97 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 336,42 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 156,00 IDR beziffert. Im Vorjahr hatten 138,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,42 Prozent auf 5 224,81 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5 410,10 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at