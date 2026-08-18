PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 89,00 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk noch ein Gewinn pro Aktie von 46,00 IDR in den Büchern gestanden.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6 136,71 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 709,87 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at