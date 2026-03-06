PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -91,00 IDR. Ein Jahr zuvor waren 78,00 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk im vergangenen Quartal 6 834,11 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 7 417,30 Milliarden IDR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 47,00 IDR beziffert. Im Vorjahr hatte PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 279,00 IDR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27 106,14 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 26 241,85 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at