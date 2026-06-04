PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,00 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,00 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,11 Prozent auf 6 508,67 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 6 787,97 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at