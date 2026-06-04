|
04.06.2026 06:31:29
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 43,00 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,00 IDR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,11 Prozent auf 6 508,67 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 6 787,97 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!