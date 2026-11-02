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02.11.2026 06:31:29
PT Barito Pacific Timber stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PT Barito Pacific Timber hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
PT Barito Pacific Timber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,54 IDR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 53 695,75 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38 202,32 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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