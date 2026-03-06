PT Bayan Resources Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Bayan Resources Tbk hat am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,96 IDR, nach 157,97 IDR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bayan Resources Tbk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16 447,51 Milliarden IDR im Vergleich zu 15 428,19 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 378,63 IDR, nach 475,35 IDR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT Bayan Resources Tbk 56 425,22 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 54 604,86 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at