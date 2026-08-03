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03.08.2026 06:31:29
PT Bayan Resources Tbk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT Bayan Resources Tbk ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Bayan Resources Tbk die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,37 Prozent auf 16 088,56 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12 063,32 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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