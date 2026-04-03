PT Bayu Buana Tbk Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Bayu Buana Tbk Registered hat am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,10 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72,24 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,51 Prozent auf 539,94 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 639,07 Milliarden IDR gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 298,55 IDR gegenüber 289,26 IDR je Aktie im Vorjahr.

PT Bayu Buana Tbk Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2 496,02 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 583,58 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at