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04.11.2026 06:31:28
PT Bayu Buana Tbk Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PT Bayu Buana Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,39 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Bayu Buana Tbk Registered ein EPS von 77,75 IDR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat PT Bayu Buana Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 334,41 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 647,87 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 48,38 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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