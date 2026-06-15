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15.06.2026 06:31:29
PT Benakat Integra Tbk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Benakat Integra Tbk lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat PT Benakat Integra Tbk 799,71 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 184,83 Milliarden IDR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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