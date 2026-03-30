PT Berlina Tbk Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Berlina Tbk Registered präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Berlina Tbk Registered 245,30 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,25 Milliarden IDR umgesetzt worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 13,00 IDR gegenüber -21,000 IDR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 036,09 Milliarden IDR, während im Vorjahr 1 029,53 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at