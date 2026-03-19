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19.03.2026 06:31:28
PT Bisi International Tbk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PT Bisi International Tbk hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 33,43 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Bisi International Tbk einen Gewinn von 17,50 IDR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 621,43 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Bisi International Tbk 353,53 Milliarden IDR umgesetzt.
PT Bisi International Tbk hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 63,43 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 59,50 IDR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 1 696,44 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahr hatte PT Bisi International Tbk 1 367,93 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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