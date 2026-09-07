PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered hat am 04.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,05 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 IDR erwirtschaftet worden.

PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 485,11 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 194,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 505,04 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at