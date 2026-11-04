PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,99 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,27 IDR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,06 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 610,89 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at