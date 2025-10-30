PT Bukalapakcom Tbk Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Bukalapakcom Tbk Registered hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 26,27 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Bukalapakcom Tbk Registered 1,50 IDR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 986,94 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 639,49 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at