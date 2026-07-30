PT Bukalapakcom Tbk Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Bukalapakcom Tbk Registered hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -4,14 IDR. Ein Jahr zuvor waren 3,43 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,53 Prozent auf 1 621,93 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 630,62 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at