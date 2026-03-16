Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
16.03.2026 06:31:29

PT Bukalapakcom Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Bukalapakcom Tbk Registered gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bukalapakcom Tbk Registered -9,210 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Bukalapakcom Tbk Registered 1 783,41 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 060,65 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 31,91 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Bukalapakcom Tbk Registered ein Gewinn pro Aktie von -15,000 IDR in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 6 510,03 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4 460,27 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 7,58 IDR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 6 330,03 Milliarden IDR, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen