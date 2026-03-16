PT Bukalapakcom Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Bukalapakcom Tbk Registered gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Bukalapakcom Tbk Registered -9,210 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Bukalapakcom Tbk Registered 1 783,41 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 060,65 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 31,91 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Bukalapakcom Tbk Registered ein Gewinn pro Aktie von -15,000 IDR in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 6 510,03 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4 460,27 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 7,58 IDR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 6 330,03 Milliarden IDR, befunden.

Redaktion finanzen.at