PT Bukalapakcom Tbk Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Bukalapakcom Tbk Un hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr hatte PT Bukalapakcom Tbk Un -0,190 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 392,86 Millionen USD, während im Vorjahr 281,05 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at