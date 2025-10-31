PT Bukalapakcom Tbk Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Bukalapakcom Tbk Un hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Bukalapakcom Tbk Un ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at