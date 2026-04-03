PT Bukit Asam Tbk Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Bukit Asam Tbk Un stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte PT Bukit Asam Tbk Un 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 679,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 766,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,380 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Bukit Asam Tbk Un ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Bukit Asam Tbk Un im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden USD im Vergleich zu 2,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at