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03.09.2026 06:31:29
PT Bukit Asam Tbk Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PT Bukit Asam Tbk Un lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 685,8 Millionen USD – ein Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Bukit Asam Tbk Un 637,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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