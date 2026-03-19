PT Bumi Resources Minerals Tbk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Bumi Resources Minerals Tbk veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,33 IDR gegenüber 0,950 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 095,36 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 850,93 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,82 IDR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 812,77 Milliarden IDR gesehen hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,76 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,69 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,58 Prozent auf 4 104,90 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 572,33 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 6,09 IDR je Aktie sowie einen Umsatz von 4 013,88 Milliarden IDR festgelegt.

Redaktion finanzen.at