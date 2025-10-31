PT Bumi Resources Minerals Tbk: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Bumi Resources Minerals Tbk präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,80 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,790 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Bumi Resources Minerals Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 1 026,43 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 745,10 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 37,76 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 0,414 IDR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1 181,86 Milliarden IDR gerechnet.

