PT Bumi Resources Tbk (A) (A) präsentierte Quartalsergebnisse

PT Bumi Resources Tbk (A) (A) hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7 866,68 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 5 426,63 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at