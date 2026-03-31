PT Bumi Resources Tbk (A) (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Bumi Resources Tbk (A) (A) hat am 30.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 2,33 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Bumi Resources Tbk (A) (A) -2,370 IDR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,62 Prozent auf 6 452,54 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6 836,99 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,62 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,85 IDR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23 454,71 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte PT Bumi Resources Tbk (A) (A) einen Umsatz von 21 543,96 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at