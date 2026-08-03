PT Bumi Resources Tbk Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bumi Resources Tbk Un hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 445,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at