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03.08.2026 06:31:29
PT Bumi Resources Tbk Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Bumi Resources Tbk Un hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz lag bei 445,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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