PT Bumi Serpong Damai Tbk hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Bumi Serpong Damai Tbk lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,51 IDR. Im Vorjahresviertel waren 79,23 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Bumi Serpong Damai Tbk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4 025,67 Milliarden IDR im Vergleich zu 3 729,57 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 121,71 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 208,43 IDR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12 788,45 Milliarden IDR – eine Minderung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13 796,57 Milliarden IDR eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 113,37 IDR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11 523,23 Milliarden IDR taxiert.

Redaktion finanzen.at