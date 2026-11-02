PT Bumi Serpong Damai Tbk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bumi Serpong Damai Tbk stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

PT Bumi Serpong Damai Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,51 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,61 IDR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2 784,95 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 372,02 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at