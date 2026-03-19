PT Cardig Aero Services Tbk: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Cardig Aero Services Tbk lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,00 IDR, nach 55,00 IDR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 882,25 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Cardig Aero Services Tbk 719,36 Milliarden IDR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 219,00 IDR beziffert. Im Vorjahr hatten 180,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT Cardig Aero Services Tbk 3 255,52 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 738,49 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at