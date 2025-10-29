PT Cardig Aero Services Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Cardig Aero Services Tbk präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 77,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Cardig Aero Services Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 832,84 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 720,54 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 15,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at