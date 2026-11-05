PT Champion Pacific Indonesia Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Champion Pacific Indonesia Tbk hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 29,38 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Champion Pacific Indonesia Tbk einen Gewinn von 17,48 IDR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 251,07 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 312,00 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at