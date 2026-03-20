20.03.2026 06:31:28

PT Champion Pacific Indonesia Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Champion Pacific Indonesia Tbk hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,38 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,44 IDR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,94 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 192,32 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 64,03 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Champion Pacific Indonesia Tbk ein Gewinn pro Aktie von 54,07 IDR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 917,32 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 869,13 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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