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31.07.2026 06:31:29
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,03 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 301,70 IDR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Chandra Asri Petrochemical Tbk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51 587,34 Milliarden IDR im Vergleich zu 37 986,54 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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