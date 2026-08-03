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03.08.2026 06:31:29
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 69,00 IDR, nach 22,00 IDR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,76 Prozent auf 19 466,37 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15 356,99 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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