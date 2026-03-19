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19.03.2026 06:31:28

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 139,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 80,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20 100,45 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17 759,27 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 80,64 IDR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 18 624,00 Milliarden IDR erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 344,00 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ein Gewinn pro Aktie von 226,00 IDR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk im vergangenen Geschäftsjahr 70 704,99 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 67 477,99 Milliarden IDR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 303,64 IDR je Aktie sowie einem Umsatz von 69 814,65 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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