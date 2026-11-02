PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 90,00 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk einen Gewinn von 89,00 IDR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 20 785,17 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17 542,86 Milliarden IDR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 57,61 IDR sowie einem Umsatz von 25 666,50 Milliarden IDR gerechnet.

Redaktion finanzen.at