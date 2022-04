PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 63,30 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 95,19 IDR je Aktie in den Büchern standen.

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 195,00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 234,30 IDR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,60 Prozent auf 49.578,69 Milliarden IDR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 42.519,00 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 217,59 IDR und einen Umsatz von 50.600,33 Milliarden IDR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at