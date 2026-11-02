PT Ciputra Development Tbk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Ciputra Development Tbk lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 12,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Ciputra Development Tbk 21,00 IDR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 328,16 Milliarden IDR – das entspricht einem Minus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 530,01 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at