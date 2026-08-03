|
03.08.2026 06:31:29
PT Ciputra Development Tbk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Ciputra Development Tbk hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 56,63 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,00 IDR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 2 673,16 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Ciputra Development Tbk 3 194,17 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 26,20 IDR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2 370,97 Milliarden IDR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!