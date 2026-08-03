03.08.2026 06:31:29

PT Ciputra Development Tbk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Ciputra Development Tbk hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 56,63 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,00 IDR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2 673,16 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Ciputra Development Tbk 3 194,17 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 26,20 IDR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2 370,97 Milliarden IDR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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