PT Ciputra Development Tbk: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Ciputra Development Tbk hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,00 IDR, nach 13,00 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2 530,01 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 099,80 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 32,48 IDR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2 957,13 Milliarden IDR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at