PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Registered ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,43 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Registered ein EPS von 45,81 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2 850,75 Milliarden IDR gegenüber 2 389,00 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 256,20 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatte PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Registered ein EPS von 191,48 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10 724,00 Milliarden IDR – ein Plus von 18,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Registered 9 025,66 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 261,96 IDR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 10 721,58 Milliarden IDR gerechnet.

