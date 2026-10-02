PT Citra Marga Nusaphala Persada öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Citra Marga Nusaphala Persada hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 15,00 IDR gegenüber 42,00 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 914,28 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 111,89 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at