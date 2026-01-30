PT Darma Henwa Tbk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Darma Henwa Tbk hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,21 IDR. Im letzten Jahr hatte PT Darma Henwa Tbk einen Gewinn von -0,220 IDR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Darma Henwa Tbk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 541,54 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 602,84 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at