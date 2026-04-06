PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Un hat am 03.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 159,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 157,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,630 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,90 Prozent auf 575,35 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 586,50 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at