PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Un hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Un ebenfalls ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 138,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 150,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at