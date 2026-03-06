PT DCI Indonesia Tbk Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT DCI Indonesia Tbk Registered ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT DCI Indonesia Tbk Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT DCI Indonesia Tbk Registered 145,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,06 Prozent zurück. Hier wurden 617,17 Milliarden IDR gegenüber 709,84 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 420,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 334,00 IDR erwirtschaftet worden.

PT DCI Indonesia Tbk Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2 540,03 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 812,45 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at